علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی دادههای هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا اواسط هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات با وزش باد و رشد ابر همراه خواهد بود.
وی افزود: این شرایط جوی در ساعاتی از روزهای جمعه و شنبه موجب تشدید نسبی وزش باد میشود و در برخی مناطق کوهستانی شمالغرب استان بهویژه نواحی اورامانات احتمال وقوع رگبار خفیف و موقت باران نیز وجود دارد.
زورآوند در ادامه با اشاره به وضعیت دما در نقاط مختلف استان گفت: تا روز شنبه تغییر قابلتوجهی در دمای هوای نیمه شرقی استان پیشبینی نمیشود، اما در نیمه غربی و نواحی شمالی استان تا روز پنجشنبه شاهد افزایش نسبی دما خواهیم بود و از روز جمعه تا شنبه روند دما بهتدریج کاهش مییابد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان، دامداران و ساکنان مناطق کوهستانی ضمن توجه به تغییرات دمایی و احتمال بارشهای خفیف، تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی بیندیشند.
