علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی آخرین نقشهها نشان میدهد هوای استان طی امروز و فردا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در بعضی ساعات با وزش باد و رشد ابر همراه میشود.
وی افزود: پیشبینیها نشان میدهد بعدازظهر و عصر فردا (جمعه) در برخی مناطق کوهستانی شمال استان، احتمال وقوع رگبار خفیف و موقت باران وجود دارد.
زورآوند با اشاره به شرایط اوایل هفته آینده گفت: با تغییر الگوهای جوی، احتمال شکلگیری غبار رقیق در نواحی مرزی استان وجود دارد که بهعنوان مهمترین پدیده مورد انتظار شناخته میشود.
مدیرکل هواشناسی استان خاطرنشان کرد: متوسط دما که طی امروز و فردا در اغلب نقاط استان افزایش نسبی خواهد داشت، از روزهای شنبه و یکشنبه با کاهش مختصر همراه میشود.
