علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، هوای استان طی امروز و فردا (یکشنبه) عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد بود.

وی افزود: به دنبال این وضعیت، از روز دوشنبه با ورود یک موج کوتاه به جو منطقه، انتظار می‌رود شاهد افزایش نسبی وزش باد و رشد ابر در سطح استان باشیم که ممکن است پیامد آن، بارش‌های موقت و پراکنده‌ای در روز سه‌شنبه به‌ویژه در نواحی شمالی استان باشد.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه ادامه داد: بر اساس تحلیل نقشه‌های فعلی، احتمال غبارآلود شدن هوا در برخی مناطق مرزی استان، به‌ویژه از اواخر وقت دوشنبه تا ظهر سه‌شنبه وجود دارد و این پدیده می‌تواند کیفیت هوای نواحی مرزی را تا حدی کاهش دهد.

زورآوند تصریح کرد: با عبور این سامانه ضعیف، از روز چهارشنبه تا پایان هفته جاری پدیده قابل توجهی برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود و وضعیت جوی نسبتاً آرامی در سطح منطقه برقرار خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند تغییرات دما در نقاط مختلف استان گفت: طی هفته جاری، در حالی که دمای هوا در نواحی شرقی و مرکزی تغییر چندانی نخواهد داشت، در نواحی شمالی و به‌ویژه غربی استان تا روز سه‌شنبه کاهش نسبی دما رخ می‌دهد و از روز چهارشنبه تا پایان هفته، روند تدریجی افزایش دما پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر ضرورت توجه کشاورزان، دامداران و ساکنان نواحی بادخیز به اطلاعیه‌های هواشناسی خاطرنشان کرد: اداره‌کل هواشناسی استان، آخرین وضعیت جوی و هشدارهای مربوط به تغییرات احتمالی را از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی و سامانه هشدار سریع در اختیار مردم قرار خواهد داد.