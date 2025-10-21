وزش باد و احتمال بارش خفیف در کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین دادهها و نقشههای پیشیابی، هوای استان تا روز شنبه هفته آینده صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود که در برخی ساعات با وزش باد و رشد ابر همراه خواهد بود.
وی افزود: این شرایط جوی طی روزهای جمعه و شنبه با تشدید نسبی وزش باد همراه میشود و احتمال وقوع رگبارهای خفیف و موقت باران در برخی نقاط استان وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: تا روز شنبه، میانگین دمای هوا در نیمه شرقی استان تغییر چندانی نخواهد داشت، اما در نیمه غربی و نواحی شمالی تا روز پنجشنبه روند افزایشی و از جمعه تا شنبه روندی کاهشی خواهد داشت.
زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: کشاورزان و بهرهبرداران بخشهای مختلف با توجه به تغییرات دمایی و احتمال وزش باد، تمهیدات لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در نظر بگیرند.
