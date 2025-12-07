علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سامانه بارشی قدرتمندی که روز گذشته برای آن هشدار سطح نارنجی صادر شد، از اواخر وقت امروز تا پایان هفته بهتناوب جو استان کرمانشاه را تحت تأثیر قرار میدهد و علاوه بر وزش باد، موجب تعدیل دما شامل کاهش محسوس دمای روزانه و افزایش نسبی دمای شبانه خواهد شد.
وی بیشینه فعالیت این سامانه را طی روزهای دوشنبه تا چهارشنبه بهویژه در نواحی شمالغرب و غرب استان دانست و افزود: بارشها در برخی ساعات با رعدوبرق و احتمال رگبار پراکنده تگرگ همراه خواهد بود. این شرایط میتواند موجب آبگرفتگی معابر، رواناب و در برخی مناطق یادشده، سیلابهای محلی شود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به وزش باد نسبتاً شدید در ساعات امروز تا صبح فردا در مناطق مرزی بیان کرد: این شرایط ممکن است بهطور موقت باعث نفوذ غبار به جو این نواحی شود.
زورآوند در پایان بر رعایت نکات ایمنی و توجه جدی مردم و دستگاههای اجرایی به هشدارهای صادر شده تأکید کرد.
