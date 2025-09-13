علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: بر اساس تحلیل‌ها، شرایط جوی استان از امروز (شنبه) تا روز سه‌شنبه به طور غالب صاف خواهد بود و تنها در بعضی ساعات وزش باد ملایم در سطح استان رخ می‌دهد.

وی افزود: از روز چهارشنبه تا جمعه، موجی ناپایدار جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که پیامد آن رشد ابر و وزش باد در برخی ساعات روز است و این تغییرات جوی بیشتر در نواحی غربی و به‌ویژه مناطق مرزی استان نمود پیدا خواهد کرد.

زورآوند تصریح کرد: وزش باد در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه می‌تواند موجب غبارآلود شدن هوای استان در ساعاتی از شبانه‌روز شود، به‌ویژه در شهرستان‌های مرزی که شرایط غبارآلود بیش از سایر نقاط انتظار می‌رود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین درباره تغییرات دما طی هفته جاری گفت: دمای هوا از امروز تا فردا روندی افزایشی خواهد داشت، اما از روز دوشنبه تا چهارشنبه تغییر محسوسی در دما دیده نمی‌شود. وی ادامه داد: در دو روز پایانی هفته، دمای هوا به طور نسبی کاهش می‌یابد و شرایط خنک‌تری نسبت به روزهای ابتدایی هفته در سطح استان حاکم خواهد شد.

زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: توصیه می‌شود شهروندان به‌ویژه در مناطق مرزی و غربی استان، در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه به دلیل احتمال وقوع غبار، مراقبت‌های لازم را به عمل آورند و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز آمادگی لازم برای مقابله با پیامدهای احتمالی شرایط جوی پیش‌رو داشته باشند.