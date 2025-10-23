احتمال رگبار خفیف در اورامانات؛ کاهش نسبی دما از اوایل هفته آینده

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین دادهها و نقشههای پیشیابی هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا اواسط هفته آینده صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود که در برخی ساعات با وزش باد و رشد ابر همراه خواهد بود.
وی افزود: در ساعاتی از روزهای جمعه و شنبه، علاوه بر افزایش ابر، احتمال وقوع رگبار خفیف و موقت باران در نواحی کوهستانی شمالغرب استان بهویژه منطقه اورامانات وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: متوسط دمای هوا تا روز شنبه تغییر محسوسی نخواهد داشت، اما از روزهای یکشنبه و دوشنبه، دما در اغلب نقاط بهویژه نیمه غربی استان بهطور نسبی کاهش مییابد.
زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال ناپایداریهای موقت، توصیه میشود کشاورزان و دامداران مناطق کوهستانی تمهیدات لازم را برای جلوگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.
