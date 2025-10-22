کشف شش فقره پرونده به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی روز چهارشنبه اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از شهروندان درباره کلاهبرداری با شگرد سرمایه گذاری در زمینه صادرات و واردات توسط فردی کلاهبردار که متواری شده بود، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه مأموران با تلاش‌های شبانه روزی و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی و بازداشت متهم در یکی از جزایر جنوبی کشور شدند، ادامه داد: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به شش فقره کلاهبرداری به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال اعتراف کرد. او پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.