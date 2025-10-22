فرماندار آذرشهر: امنیت زیربنای توسعه پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر صبح چهارشنبه با حضور رضا رحمت‌الهی فرماندار و رئیس شورای اداری شهرستان آذرشهر، سرهنگ عباس‌زاده جانشین فرمانده انتظامی استان آذربایجان‌شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احد محمودزاده امام جمعه موقت آذرشهر و جمعی از اعضای شورای تأمین و شورای اداری در محل فرمانداری برگزار شد.

در این مراسم رضا رحمت‌الهی، فرماندار آذرشهر با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی در برقراری نظم و امنیت، گفت: نیروهای خدوم انتظامی، سپاه و اطلاعاتی در ایجاد آرامش و امنیت پایدار نقش بی‌بدیلی دارند و در حوادث اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه نیز عملکردی قابل تحسین از خود نشان دادند.

وی با تأکید بر اینکه امنیت از الزامات اساسی توسعه پایدار است، افزود: بدون وجود امنیت، زمینه‌ای برای رشد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم نخواهد شد و این مهم جز با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم تحقق نمی‌یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احد محمودزاده و سرهنگ عباس‌زاده نیز در سخنانی به تبیین اهمیت جایگاه نیروهای انتظامی در حفظ نظم اجتماعی پرداختند. همچنین گزارشی از عملکرد دو ساله انتظامی شهرستان توسط سرهنگ محمد نعمتی ارائه شد.

در پایان، با اهدای لوح سپاس از خدمات سرهنگ محمد نعمتی که از مهرماه ۱۴۰۲ فرماندهی انتظامی شهرستان آذرشهر را بر عهده داشت تجلیل و حکم انتصاب سرهنگ غلامحسین زاهد به عنوان فرمانده جدید انتظامی این شهرستان توسط فرماندار آذرشهر و فرمانده انتظامی استان اهدا شد.

گفتنی است سرهنگ نعمتی از شهریورماه سال جاری به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان تبریز منصوب شده و در این مدت، سرپرستی انتظامی آذرشهر را سرهنگ رضا ملکی بر عهده داشت. سرهنگ غلامحسین زاهد نیز پیش از این فرمانده انتظامی شهرستان هریس بود.