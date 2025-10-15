  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

زینالی: جلوگیری از حفاری غیرمجاز در اطراف سنگ تاریخی بخش کندوان میانه

زینالی: جلوگیری از حفاری غیرمجاز در اطراف سنگ تاریخی بخش کندوان میانه

تبریز- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی از شناسایی و جلوگیری از یک مورد حفاری غیرمجاز در محدوده سنگ تاریخی ۲ تنی در روستای ایشلق بخش کندوان میانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا زینالی روز چهارشنبه در خصوص این ناکامی حفاران غیرمجاز گفت: برابر گزارش‌های مردمی مبنی بر انجام حفاری مشکوک در اطراف یکی از محوطه‌های تاریخی بخش کندوان، نیروهای یگان حفاظت به همراه عوامل انتظامی پاسگاه ایشلق به محل اعزام شدند و ضمن بررسی موقعیت، مشخص شد که حفاری انجام‌شده بدون کشف یا دست‌یابی به آثار تاریخی و تنها بر اساس تصورات عوام‌فریبانه صورت گرفته است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان آذربایجان شرقی با اشاره به پیشینه این اثر تاریخی عنوان کرد: حدود ۱۵ سال پیش، سنگی تاریخی با وزن تقریبی ۲ تُن با نقوش جوغن (۱)، در جریان آیین چهارشنبه‌سوری و بر اثر انفجار مواد منفجره دست‌ساز آسیب دید و از همان زمان تحت مراقبت نیروهای حفاظتی قرار گرفت تا از هرگونه تعرض یا حفاری جلوگیری شود.

سرهنگ زینالی ادامه داد: پس از بررسی صحنه و هماهنگی با مراجع انتظامی، مقرر شد گشت‌های مشترک یگان حفاظت و نیروی انتظامی در محدوده روستای ایشلق به صورت مستمر فعال باشند تا از تکرار چنین مواردی جلوگیری شود و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، با هماهنگی مراجع قضائی و انتظامی اقدام لازم انجام شود.

وی با اشاره به نقش مشارکت مردمی در صیانت از میراث‌های فرهنگی اظهار کرد: همکاری اهالی منطقه در ارائه گزارش‌های دقیق و به موقع، عامل اصلی در خنثی‌سازی اقدامات سودجویانه است.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان آذربایجان شرقی گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه میراث‌فرهنگی را از طریق شماره تماس ۰۹۶۶۲ به یگان حفاظت اطلاع دهند.

کد خبر 6622897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها