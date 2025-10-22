به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ایوب علیپور امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی از فعالیت یک سوداگر مرگ در امر نگهداری و خریدوفروش مواد مخدر در شهرستان خرم‌آباد، مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با هماهنگی قضائی فرد موردنظر را شناسایی و طی عملیاتی ضربتی وی را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی مقدار شش کیلوگرم تریاک کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر لرستان با قدردانی از مشارکت شهروندان در اجرای موفق این‌گونه طرح‌ها با خدمتگزاران خود، در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک به‌ویژه در زمینه توزیع انواع مواد مخدر، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.