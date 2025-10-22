  1. استانها
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

علوی: همت خبرنگار فعال اردبیل، جوان زندانی را آزاد ساخت

اردبیل- معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل از آزادی یک جوان اردبیلی بدهکار مالی با همکاری یک خبرنگار جوان و روابط‌عمومی معاونت حل اختلاف و همراهی مردم نوع‌دوست استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین علوی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی مراجعات مکرر پدر یک جوان بدهکار مالی، به روابط عمومی معاونت حل اختلاف، همکاران ما با همراهی یکی از خبرنگاران فعال فضای مجازی، پویشی مردمی را در شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی کردند که در کمتر از یک روز، مبلغ مورد نیاز برای آزادی این جوان فراهم شد.

وی ضمن تقدیر از تلاش روابط عمومی معاونت حل اختلاف و خبرنگاران متعهد استان گفت: ترویج فرهنگ همدلی و گذشت، از رسالت‌های اصلی شوراهای حل اختلاف است و خوشبختانه این پویش‌ها در کنار آثار قضائی، آثار عمیق اجتماعی و انسانی نیز بر جای می‌گذارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار چنین حرکت‌های مردمی، فضای مهربانی و سازش در جامعه بیش از پیش گسترش یابد و شاهد کاهش بدهکاران مالی در زندان‌ها باشیم.

