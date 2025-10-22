طلاق توافقی ۱۰ درصد در خوزستان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باوی پیش از ظهر امروز چهارشنبه از کاهش ۱۰ درصدی آمار طلاق توافقی در نیمه نخست سال جاری در استان خوزستان خبر داد.
وی با اشاره به سیاستهای قوه قضائیه در حوزه تحکیم بنیان خانواده، اظهار داشت: زوجینی که قصد طلاق توافقی دارند، پیش از تشکیل پرونده در دادگاه، ملزم به ثبتنام در سامانه «مسیر» و گذراندن پنج جلسه مشاوره تخصصی و روانشناسی خانواده هستند.
باوی افزود: این جلسات با هدف بررسی دقیق علل اختلاف، ارائه راهکارهای اصلاحی و آموزش مهارتهای زندگی مشترک طراحی شدهاند و از اسفند ۱۴۰۳ تاکنون در ۲۴ شهرستان استان فعال هستند.
وی، نقش دفتر حمایت و صیانت از خانواده را مکمل مراکز مشاوره دانست و گفت: این دفتر با برگزاری کارگاههای آموزشی، مشاورههای تخصصی و برنامههای فرهنگی، بهصورت مستمر در پیشگیری از تعارضها و آسیبهای خانوادگی تلاش میکند.
معاون اجتماعی دادگستری خوزستان با اشاره به آمارهای ثبتشده، تصریح کرد: در نیمه نخست امسال، طلاق توافقی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین طلاق به درخواست زوجه هفت درصد و طلاق به درخواست زوج پنج درصد کاهش داشته است.
وی با تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار آسیبپذیر، اظهار کرد: در کنار رسیدگیهای قضائی، دادگستری خوزستان اقدامات حمایتی متعددی در حوزه زنان، کودکان و سالمندان انجام داده است. بهعنوان نمونه، در ششماهه نخست امسال، ۴۷۱۶ نفر برای انجام روند تفکیک یارانه پس از طلاق مراجعه کردهاند.
باوی ادامه داد: مشاورههای رایگان خانوادگی و روانشناختی توسط مشاوران دستگاه قضائی بهصورت مستمر در حال ارائه است تا مردم بتوانند با دریافت آگاهی و مهارتهای لازم، مسیر درست زندگی خود را انتخاب کنند.
وی در پایان پیشنهاد کرد: حتی خانوادههایی که درگیر اختلاف جدی نیستند، میتوانند از ظرفیت مشاورههای خانواده دادگستری استان خوزستان برای تقویت ارتباطات خانوادگی و افزایش آرامش در زندگی مشترک بهرهمند شوند.
