بیش از ۵ هزار مددجوی جرائم غیر عمد از زندان های کرمان آزاد شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، پیش از ظهر چهارشنبه در هجدهمین گردهمایی مدیران نمایندگی ستادهای مردمی دیه کشور در شهر کرمان گفت: از ابتدای تأسیس ستاد دیه استان کرمان تاکنون، تعداد پنج هزار و ۲۸۳ مددجوی جرایم غیرعمد از زندان‌های این استان آزاد شده‌اند و در این راستا ۳۶۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: طی سال گذشته نیز برای آزادی مددجویان جرایم غیرعمد استان کرمان ۷۳ میلیارد تومان پرداخت شده است که ۵۳ میلیارد تومان آن از محل کمک‌های خیران بوده است.

وی تصریح کرد: استان کرمان در سال گذشته جزو استان‌های برتر در عملکرد ستاد دیه بوده و زمینه آزادی ۳۹۱ مددجوی جرایم غیرعمد در این استان فراهم شده است که این تعداد ۱۰۰ نفر بیش از هدفگذاری تعیین شده از سوی ستاددیه کشور بوده است.

حجت الاسلام حمیدی، یادآور شد: همچنین از ابتدای امسال نیز ۱۷۷ مددجوی جرایم غیرعمد با پرداخت ۴۳ میلیارد تومان، از زندان‌های استان کرمان آزاد شده اند.

وی با اشاره به اینکه مددجویان جرایم غیرعمد مالی نباید در زندان‌ها باشند، تاکید کرد: با پیگیری‌های ستاد دیه و اصلاح قانون بیمه اجباری شاهد هستیم که شمار مددجویان دیه بدهکار تصادفات در زندان‌های کشور و استان کرمان به حداقل ممکن و یا صفر رسیده است.

رئیس هیأت امنای ستاد دیه استان کرمان با تاکید بر اینکه باید در زمینه مهریه، نفقه و محکومان مالی نیز به همین سمت پیش برویم، گفت: قرآن کریم تأکید دارد که بهترین راه حل برای معسران در نظر گرفته شود و باید به بدهکاران فرصت داده شود.