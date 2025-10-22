  1. اقتصاد
توضیح سخنگوی آب در خصوص طرح‌های گردشگری همجوار پیکره‌ها و تأسیسات آبی

سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به برداشت‌های نادرست از سخنان وزیر میراث‌فرهنگی درباره طرح‌های گردشگری همجوار تأسیسات آبی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آب، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور گفت: با اشاره به برداشت‌های نادرست از سخنان وزیر میراث‌فرهنگی درباره طرح‌های گردشگری همجوار تأسیسات آبی تأکید کرد که تمامی فعالیت‌های گردشگری در مجاورت منابع و پیکره‌های آبی منوط به رعایت دقیق قوانین و حرایم کمی و کیفی این تأسیسات است و توسعه این طرح‌ها در چارچوب ضوابط محیط‌زیستی و مقررات حوزه آب انجام خواهد شد.

بزرگ زاده ادامه داد: آنچه که از سخنان وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در خصوص "طرح‌های گردشگری همجوار پیکره‌ها و تأسیسات آبی" استنباط و در فضای مجازی به عنوان دغدغه مطرح شده است، دقیق نیست.

وی افزود: در اساسنامه اصلاحی شرکت‌های آب منطقه‌ای به «جلب مشارکت مردمی به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری همجوار منابع، مجاری و تأسیسات آبی با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اشاره شده است که این به معنی الزام به رعایت حریم کمی و حتی کیفی پیکره‌های آبی در ایجاد هر گونه تأسیسات و بهره‌برداری از فضای پیرامونی می‌باشد.

بزرگ‌زاده ضمن قدردانی از همه دغدغه‌مندان محیط‌زیست و پیکره‌های آبی برای ابراز پیام‌های دلسوزانه، از همکاری صمیمانه وزارت محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران و نیز اهتمام وزیر محترم در توسعه فعالیت‌های کم‌آبر گردشگری در مناطق همجوار منابع، مجاری و تأسیسات آبی که قطعاً با رعایت حرایم کمی و کیفی خواهد بود، تشکر کرد.

فاطمه صفری دهکردی

