به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری آب، عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب کشور گفت: با اشاره به برداشت‌های نادرست از سخنان وزیر میراث‌فرهنگی درباره طرح‌های گردشگری همجوار تأسیسات آبی تأکید کرد که تمامی فعالیت‌های گردشگری در مجاورت منابع و پیکره‌های آبی منوط به رعایت دقیق قوانین و حرایم کمی و کیفی این تأسیسات است و توسعه این طرح‌ها در چارچوب ضوابط محیط‌زیستی و مقررات حوزه آب انجام خواهد شد.

بزرگ زاده ادامه داد: آنچه که از سخنان وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران در خصوص "طرح‌های گردشگری همجوار پیکره‌ها و تأسیسات آبی" استنباط و در فضای مجازی به عنوان دغدغه مطرح شده است، دقیق نیست.

وی افزود: در اساسنامه اصلاحی شرکت‌های آب منطقه‌ای به «جلب مشارکت مردمی به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری همجوار منابع، مجاری و تأسیسات آبی با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اشاره شده است که این به معنی الزام به رعایت حریم کمی و حتی کیفی پیکره‌های آبی در ایجاد هر گونه تأسیسات و بهره‌برداری از فضای پیرامونی می‌باشد.

بزرگ‌زاده ضمن قدردانی از همه دغدغه‌مندان محیط‌زیست و پیکره‌های آبی برای ابراز پیام‌های دلسوزانه، از همکاری صمیمانه وزارت محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران و نیز اهتمام وزیر محترم در توسعه فعالیت‌های کم‌آبر گردشگری در مناطق همجوار منابع، مجاری و تأسیسات آبی که قطعاً با رعایت حرایم کمی و کیفی خواهد بود، تشکر کرد.