علیزاده: کرمان، میزبان نخستین عهدواره «ستارگان مسجد» می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده، پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای سیاستگذاری نخستین عهدواره شهدای کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با عنوان «ستارگان مسجد» که در محل دفتر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان تشکیل شد گفت: اولین عهدواره «ستارگان مسجد» به میزبانی کرمان به جهت وجود شهید سلیمانی حائز اهمیت است.
وی افزود: حاجقاسم شخصیتی دینی و اعتقادی است و ایشان اعتقاد خاصی به مسجد داشتند.
وی با بیان اینکه سبقه فرهنگی کرمان، اقتضای برگزاری رویدادهای مختلف دارد؛ افزود: عهدواره ستارگان مسجد میتواند یک شروع خوب در حوزه کانونهای مساجد باشد.
کانونهای مساجد بر مدار منطقی قرار دارند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان نیز در این جلسه با اعلام آمادگی برای همکاری در برگزاری این عهدواره؛ گفت: امیدواریم این برنامه در شأن مسجد برگزار شود.
حسین اسحاقی، گفت: برگزاری این عهدواره با توجه به نیاز کنونی کشور به فضای وفاق و همدلی با محوریت مسجد حائز اهمیت است.
وی افزود: کانونهای مساجد در حال حاضر بر مدار منطقی قرار دارند و برای مؤثر شدن آن باید کار کرد.
وی با بیان اینکه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد بهترین بستر برای مردمیسازی فعالیتها است تصریح کرد: کانونهای مساجد با کارکرد اصلی خود میتوانند در مناطق محروم مؤثر واقع شوند و نقش پررنگی داشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان با اشاره به تأکید رئیس جمهور بر مسجد گفت: کانونهای مساجد از این فرصت رویکرد مسجدی رئیسجمهور برای ارائه برنامه به دولت استفاده کنند.
کرمان توانایی برگزاری رویدادها را دارد
مدیر ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمان نیز با بیان اینکه کرمان توانایی برگزاری رویدادها را دارد و با یک گام جلوتر از کشور، تاکنون ۱۸ دوره مسابقات مدهامتان برگزار کرده است؛ از آمادگی برای میزبانی عهدواره ستارگان مسجد خبر داد.
علی مهدی خانی، برگزاری این عهدواره در پایتخت مقاومت را به ویژه با توجه به نزدیک شدن به ایام ششمین سالگرد شهید سلیمانی مغتنم دانست و افزود: اختتامیه اولین عهدواره ستارگان مسجد در بخشهای مختلف ادبی، هنرهای تجسمی، چند رسانهای و… آذرماه امسال در کرمان برگزار میشود.
