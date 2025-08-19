مسجد در حل آسیب های اجتماعی می تواند به دولت کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، صبح سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان با بیان اینکه اخیراً اتفاقاتی از جمله تشکیل قرارگاه ملی مسجد یک فرصت است؛ افزود: رئیس جمهور خود را فرزند مسجد می‌داند و شدیداً معتقد به این مسئله است که آنچه در کشور مؤثر و مفید است و جوانان را به سمت درست و حرکت تربیتی سوق می‌دهد، مسجد است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان افزود: تفاهمی در آستانه تحقق است که بر اساس آن ۱۰ هزار مسجد به صورت ویژه در مباحث اجتماعی ورود کرده و دولت هم پشتیبانی می‌کند تا بخش قابل توجهی از معضلات اجتماعی را حل کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم از این طریق جریان مثبتی در کشور رقم بخورد و قوی‌تر شود و در دولت‌های آینده ماندگار شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان همچنین با اشاره به مدیریت کنونی ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: برادران ملأ نوری از چهره‌های مؤثر و مخلص و پر کار در کشور هستند و حضور حجت‌الاسلام ملأ نوری در ستاد مذکور یک مزیت است تا از تجربه ممتد نامبرده در حوزه مساجد اتفاقات متفاوتی رقم بخورد.

وی با تاکید بر اینکه نیازمندیم تا مساجد را به صورت جدی فعال کرده و به آنها میدان بدهیم تا جامعه را به تربیت دینی برسانیم؛ نقش قرارگاه ملی مسجد را در این راستا را مهم خواند.

امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: مسجد در حل بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کمک زیادی می‌تواند به دولت کند و ما به دنبال این هستیم که خدمات همه مجموعه‌هایی که در بحث اجتماعی ورود دارند اعم از هلال‌احمر و کمیته امداد و بهزیستی و… حتی مباحث امنیتی با محوریت مسجد دنبال شود.

وی تصریح کرد: با فعالیت کانون‌های مساجد فرهنگ و هنر و انرژی در خدمت دین و کادرسازی دینی قرار می‌گیرد و کانون‌ها در زمینه کادرسازی می‌توانند فوق‌العاده مؤثر باشند، زیرا ما نیازمند این نسل در نماز جمعه و جماعات و… هستیم.