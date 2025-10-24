قزوهی: حفظ هویت ایرانی‌ ‌اسلامی راه مقابله با هجمه فرهنگی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر قزوهی در جمع نمازگزاران گرگانی با اشاره به اهمیت حفظ هویت فرهنگی نسل جوان اظهار کرد: ایران در طول تاریخ، فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته و همواره مورد هجمه دشمنان بوده است، اما آنچه در دوران انقلاب اسلامی بیش از همیشه دیده می‌شود، جنگ فرهنگی و تلاش دشمن برای تغییر ذائقه و هویت نسل جدید است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری از دهه ۷۰ بارها نسبت به شبیخون فرهنگی هشدار داده‌اند، افزود: این جنگ فرهنگی امروز تمام ذهن و رفتار نوجوانان ما را هدف گرفته است؛ کشته‌های این میدان، همان جوانانی هستند که غیرت، حیا و هویت دینی خود را از دست می‌دهند. وظیفه ما است که با فعالیت‌های فرهنگی در مساجد، آن‌ها را به مسیر ایمان و آگاهی بازگردانیم.



قزوهی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گفت: ایشان در دیدار با روحانیون خراسان شمالی تأکید کردند که کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد را فراموش نکنید و با سلاح معرفت و استدلال به میدان بیایید. ما امروز باید با همین نگاه، جوانان و نوجوانان را در مساجد جذب کنیم.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مساجد در کاهش آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: دوری جوانان از مسجد زمینه‌ساز گسترش آسیب‌هایی مانند اعتیاد، طلاق و بحران‌های روحی شده است. باید با هم‌افزایی میان امام جماعت، کانون فرهنگی و پایگاه بسیج، فضای مسجد را برای حضور جوانان جذاب کنیم.



مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد گلستان با تأکید بر ضرورت اعتماد دوباره به جوانان خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب به جوانان اعتماد می‌شد و مسئولیت‌ها به آنان سپرده می‌شد. امروز هم باید همان مسیر را ادامه دهیم. نوجوانان ما نیاز دارند دیده شوند، مسئولیت بگیرند و در میدان فرهنگ نقش‌آفرینی کنند.



قزوهی گفت: با وحدت و هم‌دلی میان نهادهای فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد، می‌توانیم جامعه‌ای پویا، متکی بر معارف دینی و دارای هویت ایرانی اسلامی بسازیم. امروز، حفظ فرهنگ دینی بزرگ‌ترین سنگر ما در برابر تهاجم فرهنگی دشمن است.