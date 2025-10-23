  1. استانها
کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در قرارگاه ملی مسجد نقش آفرینی می کنند

کرمان- معاون ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد گفت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آماده نقش‌آفرینی در قرارگاه ملی مسجد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده، صبح پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی معاونین فرهنگی و هنری و پشتیبانی، توسعه منابع و امور حقوقی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با مسئول امور مساجد استان کرمان گفت: در دوره فعلی رئیس جمهور نگاه خاص به نقش و بحث مسجد محوری و استفاده از ظرفیت مسجد به عنوان پایگاه اجتماعی و حل مسائل و مشکلات مختلف مردم از طریق این پایگاه دارد که جای امیدواری است.

وی افزود: در چنین شرایطی لازم است همه ارکان درون مسجد با انسجام و هماهنگی و وحدت رویه و هم افزایی در جهت هویت بخشی به مسجد به عنوان پایگاه قدرتمند فرهنگی و دینی و مذهبی تلاش کنند.

علیزاده، با اشاره به حضور فعال کانون‌های مساجد در قرارگاه ملی مسجد به نمایندگی از وزارت ارشاد گفت: تأکید ما بر نقش‌آفرینی کانون‌های مسجد و فعال بودن آن در قرارگاه است که خوشبختانه مجموعه ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان کرمان مجموعه‌ای همراه و همدل و هم افزا است.

وی ابراز امیدواری کرد: شاهد اتفاقات خوب باشیم و مجدداً نقش واقعی مسجد، نقش مسجد محوری و محله‌محوری را دنبال کنیم.

مسئول امور مساجد استان کرمان هم با تشریح برنامه عملیاتی قرارگاه ملی مسجد در این استان برای رساندن ۲۰۰ مسجد به سطح الگو و استانداردهای لازم در گام نخست، گفت: رهبری بر آباد کردن مساجد توسط خود مردم تاکید دارند.

حجت‌الاسلام علی حسنی سعدی، افزود: ما دنبال افزایش جذابیت مساجد با محوریت امام جماعت هستیم و پنج شرط اقامه سه وعده نماز جماعت، جذابیت‌های بصری مسجد، فعالیت‌های فرهنگی و هنری و مرکز نیکوکاری مد نظر ما است که در این راستا می‌توان با کانون‌های مساجد یک همگرایی داشت.

