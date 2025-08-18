  1. استانها
فعالیت ١١ هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد در کشور

کرمان- رئیس ستاد هماهنگی و نظارت بر کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت:تعداد ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری مسجد در سطح کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱ هزار کانون فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ملانوری، صبح دوشنبه در حاشیه گردهمایی فعالان مساجد استان کرمان در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار مسجد در کشور وجود دارد که از مرزها تا مرکز کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: طی سه دهه فعالیت ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری مسجد در کشور تأسیس شده، اما به این معنا نیست همه در یک مرتبه از فعالیت قرار دارند؛ کانون‌هایی پیشرو و برخی دچار شدت و ضعف در فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه سامانه بچه‌های مسجد ملاک تشخیص فعال و غیرفعال بودن کانون‌ها است؛ تصریح کرد: بر اساس ارزیابی انجام شده طی سه ماهه امسال، حدود ۱۱ هزار کانون فرهنگی هنری فعال در کشور داریم.

حجت‌الاسلام ملانوری، با بیان اینکه سایر کانون‌ها نیز می‌توانند {بر اساس فعالیت} به زمره کانون‌های فعال بپیوندند؛ اعلام کرد: رویکرد جدید کانون‌های مساجد پرداختن به امور اجتماعی است، زیرا این توانمندی در امور اجتماعی و خدمت به مردم از گذشته در مساجد وجود داشته و مسجد باید محل فعالیت اجتماعی هم باشد.

وی با بیان اینکه کانون‌ها در این زمینه با تمرکز بر حوزه هنر و رسانه فعالیت خواهند کرد؛ گفت: امروز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هستند و ۱۰۰ هزار نفر هنرمند داریم.

حجت‌الاسلام ملانوری ابراز امیدواری کرد: با ایجاد نشاط بیشتر، غرض اصلی کانون‌ها یعنی گرایش جوانان به مسجد محقق و استان کرمان هم با توجه به جایگاه خود در صیرورت انقلاب و جنگ و دفاع مقدس و تقدیم شهدای تراز، پیشتازی خود در عرصه مسجد را هم حفظ کند.

