فعالیت ١١ هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ملانوری، صبح دوشنبه در حاشیه گردهمایی فعالان مساجد استان کرمان در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر حدود ۸۰ هزار مسجد در کشور وجود دارد که از مرزها تا مرکز کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: طی سه دهه فعالیت ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری مسجد در کشور تأسیس شده، اما به این معنا نیست همه در یک مرتبه از فعالیت قرار دارند؛ کانون‌هایی پیشرو و برخی دچار شدت و ضعف در فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه سامانه بچه‌های مسجد ملاک تشخیص فعال و غیرفعال بودن کانون‌ها است؛ تصریح کرد: بر اساس ارزیابی انجام شده طی سه ماهه امسال، حدود ۱۱ هزار کانون فرهنگی هنری فعال در کشور داریم.

حجت‌الاسلام ملانوری، با بیان اینکه سایر کانون‌ها نیز می‌توانند {بر اساس فعالیت} به زمره کانون‌های فعال بپیوندند؛ اعلام کرد: رویکرد جدید کانون‌های مساجد پرداختن به امور اجتماعی است، زیرا این توانمندی در امور اجتماعی و خدمت به مردم از گذشته در مساجد وجود داشته و مسجد باید محل فعالیت اجتماعی هم باشد.

وی با بیان اینکه کانون‌ها در این زمینه با تمرکز بر حوزه هنر و رسانه فعالیت خواهند کرد؛ گفت: امروز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هستند و ۱۰۰ هزار نفر هنرمند داریم.

حجت‌الاسلام ملانوری ابراز امیدواری کرد: با ایجاد نشاط بیشتر، غرض اصلی کانون‌ها یعنی گرایش جوانان به مسجد محقق و استان کرمان هم با توجه به جایگاه خود در صیرورت انقلاب و جنگ و دفاع مقدس و تقدیم شهدای تراز، پیشتازی خود در عرصه مسجد را هم حفظ کند.