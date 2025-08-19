مساجد بم کانون جذب جوانان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، پیش از ظهر سه شنبه به مناسبت فرارسیدن روز جهانی مسجد در جمع خبرنگاران با تبیین جایگاه و اهمیت مساجد در تعالی روحی، روانی و اجتماعی افراد، به ویژه جوانان و نوجوانان، اظهار داشت: مسجد فضایی برای رشد و بالندگی اخلاقی و اجتماعی است و قرآن کریم کسانی را که مانع ورود افراد به این خانه‌های الهی می‌شوند، ظالم‌ترین افراد معرفی می‌کند.

وی سهل‌انگاری برخی والدین در معرفی جایگاه و آثار مثبت مسجد به فرزندان را مصداق بارز ممانعت از این امر دانست و افزود: متأسفانه گاهی اوقات، عدم ترویج فرهنگ مسجد و نادیده گرفتن اثرات مثبت آن در زندگی کودکان، سبب فاصله گرفتن آن‌ها از این مکان مقدس می‌شود.

امام جمعه بم با بیان اینکه حضور در مسجد، آداب اجتماعی قوی را در افراد نهادینه می‌کند، به نمونه‌هایی از کودکانی اشاره کرد که پیش از ورود به مدرسه، به دلیل ارتباط با مساجد و کانون‌های قرآنی، سواد خواندن و حتی روخوانی قرآن را فرا گرفته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه “قدرت معنوی” حلقه گمشده انسان امروز است، بیان داشت: با وجود دستیابی به مظاهر مادی زندگی، انسان‌ها همچنان احساس تشنگی می‌کنند، چرا که به دنبال معنویت هستند و مساجد بهترین مکان برای کسب این قدرت معنوی و پر کردن خلاءهای روحی به شمار می‌روند.

حجت‌الاسلام دهقانی، در بخش دیگری از سخنانش، از متولیان مساجد و مسئولان شهری و فرهنگی خواست تا با ارتقای کیفیت و کمیت برنامه‌های فرهنگی مساجد، زمینه‌ساز جذب هرچه بیشتر جوانان شوند.

وی تصریح کرد: امروز مساجد باید با برنامه‌های متنوع و متناسب با ذهن و نیازهای جوانان، از جمله تفریحات سالم و پاسخگویی به سوالات آن‌ها، جذابیت لازم را ایجاد کنند.

وی با انتقاد از کم‌کاری در برنامه‌ریزی برای جوانان و نوجوانان، هشدار داد: اگر مساجد نتوانند جذابیت لازم را ایجاد کنند، بخش زیادی از این قشر از مسجد فاصله خواهند گرفت.

