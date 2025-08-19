توانایی های پنهان بچه های مسجد در جنگ ۱۲ روزه آشکار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی ملأ نوری، صبح سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان کرمان که در محل دفتر امام جمعه کرمان برگزار شد با اشاره به فلسفه شکلگیری تشکلهای غیردولتی کانونهای مساجد گفت: تعداد ۷۹ هزار مسجد در کشور داریم که در حدود ۳۰ هزار مسجد امام جماعت ثابت و مستقر وجود دارد و تأسیس کانون در جایی که امام ندارد، فلسفه و فایده ندارد
رئیس ستاد هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: در حال حاضر شرایط فوقالعاده امیدبخشی در کشور ایجاد و قرارگاه ملی مسجد در کشور تأسیس شده که اساس آن با اجازه رهبری است ارکان مختلفی دارد.
وی با بیان اینکه هر یک از ارکان قرارگاه مزیتی دارد، اما مزیت کانونهای مساجد در این قرارگاه هنر، رسانه، کتاب و کتابخوانی است؛ اظهار کرد: ۱۲ هزار کتابخانه در مساجد داریم که برخی از آنها ساختار کامل کتابخانه به معنای حقیقی کلمه را دارد.
حجتالاسلام ملانوری، با تأکید بر رویکرد مدیریت جدید کانونهای فرهنگی هنری مساجد مبنی بر تعیین اولویت و راهبردهای مشخص در راستای اقدامات اساسی اظهار کرد: امسال بخش اجتماعی مساجد فعال میشود.
وی شرط توفیق یک کانون فرهنگی هنری را افزایش جذب جوان و نوجوان به مسجد دانست و گفت: ما کانونهای موفقی در این زمینه داریم.
رئیس ستاد هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور با اشاره به اهمیت و نقش کارکرد اجتماعی مساجد تصریح کرد: در جریان همین جنگ اخیر ۱۲ روزه بخشی از نقاط پنهان توانایی مسجد و بچههای مسجد به کمک به مناطق آسیبدیده از جنگ آشکار شد.
وی با اشاره به آمار دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اعضای کانونهای مساجد افزود: تعداد ۱۰۰ هزار نفر هنرمند مسجدی، ۳ هزار گروه سرود فعال و ۴ هزار گروه نمایش یک سرمایه میباشد.
