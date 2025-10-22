ترکیب استقلال برای بازی با الوحدات اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت محمد خالد از عربستان در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار می‌گیرند.

روزبه چشمی به دلیل مصدومیت و دیدیه اندونگ به دلیل مسائل انضباطی در این بازی حضور نخواهند داشت. همچنین موسی جنپو وینگر مالیایی استقلال که در تمرین روز گذشته دچار مصدومیت شد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ترکیب تیم استقلال ایران برای بازی با الوحدات به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، مهران احمدی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و سعید سحرخیزان.