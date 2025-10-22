ترکیب احتمالی الوحدات اردن مقابل استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوحدات اردن در گروه A رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ تاکنون موفق به کسب امتیاز نشده اند و شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر از ساعت ۱۹:۳۰ و با قضاوت محمد خالد از عربستان رو در روی هم قرار می‌گیرند. کسب سه امتیاز این بازی به هر دو تیم کمک خواهد کرد تا شانس خود برای صعود به دور حذفی را افزایش دهند.

سایت عربی «winwin» در رابطه با این بازی نوشت: تیم فوتبال الوحدات اردن، شامگاه سه‌شنبه ۲۹ مهر تمرینات خود را برای دیدار با میزبانش استقلال تهران ایران در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا ۲ به پایان رساند.

هر دو تیم به دنبال کسب اولین پیروزی خود در این دوره هستند، چرا که در دو هفته نخست هر دو شکست خورده‌اند و شانس آنها برای صعود از گروه اول دشوار شده است. تساوی برای هیچ یک از تیم‌ها مفید نخواهد بود، بنابراین تلاش برای برد، انگیزه اصلی آنها برای ارائه بهترین عملکرد و کسب سه امتیاز نخست است.

در حال حاضر تیم الوصل امارات با ۶ امتیاز صدرنشین گروه اول است و تنها به دلیل تفاضل گل از المحرق بحرین پیشی گرفته است.

ین تیم در بازی مقابل استقلال سه بازیکن را در اختیار نخواهد داشت: «فراس شلبایه» که پیش‌تر دچار پارگی رباط صلیبی شده است، «صالح راتب» که قصد دارد در لیگ لیبی بازی کند و «محمود شوکت» که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری شده و نتوانست تیم را همراهی کند. همچنین «بکر کلبونه» مهاجم تیم نیز به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه شانه در بازی مقابل الفیصلی در لیگ اردن، همچنان غایب خواهد بود.

با این حال جمال محمود سرمربی الوحدات تیم خود را با ۱۸ بازیکن از جمله ۳ دروازه‌بان به ایران برده است، که این موضوع گزینه‌های او را محدود می‌کند.

ترکیب احتمالی الوحدات مقابل استقلال

جمال محمود قصد دارد بهترین ترکیب ممکن را در هر دو بخش دفاعی و هجومی به میدان بفرستد تا بازگشت با سه امتیاز را تضمین کند.

دروازه‌بان: عبدالله الفاخوری

خط دفاع: مصطفی معوض (مصر)، دانیال عفانه، وجدی نبهان (فلسطین)، عرفات الحاج، شوقی القزعه

هافبک هجومی: محمد کحلان، عامر جاموس

وینگرها: مهند سمرین و منذر العلوی (عمان)

مهاجم نوک: اجای جونیور (نیجریه)

همچنین جمال محمود گزینه‌هایی برای تقویت حمله در اختیار دارد، از جمله: محمد موالی، مصطفی کزعر، احمد ثائر، احمد صبرة و ایهم السمامره.