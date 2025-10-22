به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته هفتم لیگ برتر موفق شد مس رفسنجان را شکست دهد و به دومین پیروزی خود در فصل بیست و پنجم دست یابد. آبی‌پوشان فردا در سومین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، به مصاف تیم الوحدات اردن خواهند رفت و با توجه به اینکه هر دو تیم تاکنون بدون امتیاز هستند، تلاش می‌کنند تا اولین سه امتیاز فصل آسیایی خود را به دست آورند.

در فصل جاری لیگ برتر، استقلال تنها در دو دیدار موفق به ثبت کلین شیت شده است؛ مقابل تراکتور و مس رفسنجان که هر دو بازی با پیروزی آبی‌ها به پایان رسیده است. ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی تیم، در تمرینات روزهای گذشته تأکید ویژه‌ای بر حفظ ثبات در خط دفاعی داشته تا استقلال در رقابت‌های آسیایی نیز موفق به ثبت کلین شیت شود.

ساپینتو از بازیکنان خواسته ابتدا با تمرکز کافی مانع گلزنی حریف شوند و سپس با کار تیمی فرصت‌های حمله را ایجاد کنند و به سمت دروازه الوحدات پیش بروند.

با توجه به سبک بازی تیم اردنی که مبتنی بر دفاع است، سرمربی استقلال روی بازیکنان سرعتی خود از جمله یاسر آسانی، صالح حردانی و دیگر نفرات حساب ویژه‌ای باز کرده و حتی ممکن است با توجه به سرعت بیشتر ابوالفضل جلالی نسبت به حسین گودرزی، جلالی در ترکیب اصلی قرار گیرد.