تاکید سرمربی الوحدات به پیروزی مقابل استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال ایران در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر و از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی تیم الوحدات اردن قرار میگیرد. با توجه به پیروزی شاگردان ریکاردو ساپینتو در دیدار با مس رفسنجان و روحیه خوبی که بازیکنان این تیم دارند، هواداران انتظار دارند که استقلال مقابل نماینده اردن پیروزی را از آن خود کند.
سایت «alghad» اردن در رابطه با این بازی نوشت: جمال محمود سرمربی تیم فوتبال الوحدات، در صحبت با بازیکنانش تأکید کرد که در دیدار برابر استقلال ایران، هیچ گزینهای جز پیروزی وجود ندارد.
محمود در آخرین تمرین تیمش در تهران، با هدف بالا بردن روحیه بازیکنان، سخنانی انگیزشی خطاب به شاگردانش گفت و از آنها خواست با کسب سه امتیاز بازی به عمان برگردند. او این پیروزی را هدیهای برای همتیمیشان «محمود شوکت» دانست که به دلیل بیماری در یکی از بیمارستانهای پایتخت عمان بستری است.
تأکید سرمربی الوحدات بر روحیه دادن به بازیکنان بیدلیل نبود، چرا که هرگونه لغزش در این مسابقه میتواند به معنای خداحافظی با شانس صعود از گروه باشد؛ بهویژه اگر در شرایط مشابه، تیم استقلال تهران امتیاز بگیرد. در این میان، پیروزی الوحدات اهمیت بیشتری پیدا میکند اگر الوصل امارات موفق شود المحرق بحرین را در دیدار دیگر این گروه شکست دهد.
تیم الوحدات در حالی به تهران سفر کرده که چند بازیکن کلیدی خود را در اختیار ندارد؛ از جمله صالح راتب که برای تجربه بازی در الاتحاد لیبی آماده میشود، محمود شوکت که به دلیل بیماری غایب است، و احمد الحراحشه که به تازگی دچار سانحه رانندگی شده است. با این حال، جمال محمود امیدوار است با تکیه بر بازیکنان حاضر، نمایشی درخور از نماینده فوتبال اردن در این رقابتها ارائه دهد.
سرمربی الوحدات در ترکیب تیم خود از بازیکنانی مانند عبدالله الفاخوری، احمد عرباش، ربیع عزالدین، احمد ثائر، احمد صبرة، منذر العلوی، عامر جاموس، عرفات الحاج، ایهم سمامره، دانیال عفانه، محمد کحلان، محمد موالی، مصطفی کمال، مصطفی معوض، وجدی نبهان، مهند سمرین، شوقی القزعة و اجای جونیور بهره خواهد برد.
او و دستیارانش با بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف استقلال تهران و تماشای ویدئوی بازی این تیم مقابل المحرق بحرین، برنامه فنی خود را تنظیم کردهاند. در آن دیدار، تیم ایرانی با وجود شکست یک بر صفر عملکرد خوبی داشت و چندین موقعیت مسلم گلزنی را از دست داد.
در سوی دیگر، تیم استقلال تهران نیز به اهمیت این بازی واقف است و برای حفظ شانس صعود خود تنها به پیروزی فکر میکند. استقلال امیدوار است از تجربه تیمهای ایرانی مقابل الوحدات در گذشته بهره ببرد؛ تیمهایی مانند فولاد خوزستان در لیگ قهرمانان آسیا (در قالب رقابتهای نخبگان فعلی) و سپاهان اصفهان که در دوره گذشته در برابر الوحدات به یک برد و یک تساوی رسیده بود.
در ترکیب استقلال، نامهای مطرحی دیده میشود از جمله: آدان (دروازهبان)، ابوالفضل جلالی، صالح حردانی، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، دیدیه اندونگ، علیرضا کوشکی، روزبه چشمی، محمدحسین اسلامی، محمدرضا آزادی و مهران احمدی.
