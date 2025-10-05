  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

تیم ملی فوتسال زنان راهی روسیه می‌شود

تیم ملی فوتسال زنان راهی روسیه می‌شود

تیم ملی فوتسال زنان ایران برای برگزاری دو بازی تدارکاتی با تیم ملی روسیه راهی این کشور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال زنان از روز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود که شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدار کاتی را به شرح زیر اعلام کرد:

فرزانه توسلی ، نسترن مقیمی ، مهتاب بنایی ، مارال ترکمان (استان تهران)

نسیمه سادات غلامی ، فرشته کریمی ، فرشته خسروی ، فاطمه رحمتی (استان هرمزگاه )

الهام عنافچه، زهرا کیانی منش، عاطفه برقی ، شیرین صفار ، زهرا لطف آبادی ، سارا شیربیگی (استان خوزستان)

مهسا کمالی ، مهدیه محمودی نیا ، طاهره مهدی پور (کرمان)

پس از پایان اردوی تدارکاتی ملی پوشان عصر روز سه شنبه ۲۲ مهرماه تهران را به مقصد شهر تولا( روسیه) ترک می کنند تا دو بازی دوستانه برابر تیم ملی فوتسال زنان این کشور برگزار کنند.

لازم به ذکر است از ۱۷ بازیکن دعوت شده به اردو ۱۵ بازیکن به مسابقات اعزام خواهند شد.

ملی پوشان در روزهای پنجشنبه و شنبه ۲۴ و ۲۶ مهر در مجموعه ورزشی تولیکا در شهر تولا دو بازی دوستانه برابر تیم ملی فوتسال زنان روسیه برگزار خواهند کرد.

کد خبر 6611932

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها