برد شیرین تیم ملی فوتسال مقابل روسیه با درخشش مارال ترکمان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران امروز (شنبه ۲۶ مهر) از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت ایران در دومین دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی روسیه رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ به سود ایران به پایان رسید.

نیمه نخست این دیدار با تساوی ۲-۲ به پایان رسید که در این نیمه مارال ترکمان و فاطمه رحمتی برای ایران گلزنی کردند. در نیمه دوم شاگردان مظفر بهتر ظاهر شدند و توانستند نتیجه را به سود خود رقم بزنند.

تیم ملی ایران در بازی نخست نیز با روسیه به تساوی دست یافته بود.

این دیدارهای دوستانه در راستای اردوی آماده‌سازی شاگردان شهرزاد مظفر برای حضور قدرتمند در جام جهانی فیلیپین برگزار شد.