به گزارش خبرگزاری مهر، طرح «کوچه پس کوچه» از ۳۰ مهرماه آغاز و تا ۷ دی‌ماه به‌صورت مستمر در محلات مختلف منطقه اجرا شد، با هدف رصد میدانی مسائل محلی، تسریع در پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و ارتقای کیفیت خدمات شهری در دستور کار مدیریت شهری منطقه قرار گرفت.

امروز و در نوزدهمین مرحله این طرح، مدیران شهری با حضور میدانی در محله جی، ضمن گفت‌وگوی مستقیم و بی‌واسطه با شهروندان، مسائل و درخواست‌های آنان را در حوزه‌های عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری بررسی کرده و دستورات لازم برای پیگیری و رفع مشکلات مطرح‌شده صادر کردند.

مهدی اخ‌الصنایع، شهردار منطقه دراین‌باره با اشاره به رویکرد مسئله‌محور طرح «کوچه‌پس‌کوچه» گفت: این طرح با هدف نزدیک‌کردن مدیریت شهری به متن زندگی شهروندان طراحی شده و تلاش دارد فاصله میان تصمیم‌گیران و محلات را به حداقل برساند. حضور میدانی مدیران شهری، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و پاسخ‌گویی مؤثرتر به مطالبات واقعی مردم را فراهم کرده است.

وی با تأکید بر ابتکاری بودن این طرح در منطقه ۱۰ افزود: در طول بیش از دو ماه اجرای مستمر و برگزاری ۱۹ مرحله بازدید میدانی، تلاش کردیم فرآیند شناسایی مسائل و رسیدگی به آن‌ها را کوتاه‌تر، شفاف‌تر و مبتنی بر واقعیت‌های هر محله انجام دهیم.

شهردار منطقه ۱۰ با اشاره به بازخوردهای دریافتی از شهروندان تصریح کرد: گفت‌وگوی مستقیم با مردم، مشاهده عینی مشکلات و پیگیری میدانی مصوبات، نقش مهمی در افزایش رضایت شهروندان و تقویت اعتماد عمومی داشته است. طرح کوچه‌پس‌کوچه امروز به یکی از ابزارهای مؤثر ارتقای کیفیت خدمات شهری و سرمایه اجتماعی در منطقه ۱۰ تبدیل شده و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.

این طرح به‌عنوان یکی از رویکردهای محله‌محور مدیریت شهری، با هدف بهبود مستمر خدمات و افزایش مشارکت شهروندان، در دوره‌های آتی نیز در سطح منطقه ۱۰ دنبال خواهد شد.