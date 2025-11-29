به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شمسایی، شهردار باغستان، به همراه نایبرئیس و اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران و معاونین حوزههای فنیعمرانی، خدمات شهری و فرهنگی اجتماعی از محله نصیرآباد، جاده سلامت در دست احداث و کمربندی غربی شهر بازدید میدانی به عمل آوردند.
هدف اصلی این بازدید ارزیابی وضعیت موجود، جمعآوری دادههای اجرایی و برنامهریزی عملیاتی برای ارتقای زیرساختها و خدمات شهری اعلام شد. در جریان بازدید، وضعیت شبکه معابر، روسازی، پیادهروها، سیستم هدایت آبهای سطحی و روشنایی محله نصیرآباد مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین سطح نگهداشت فضای سبز، مدیریت پسماند، بافتهای فرسوده و نقاط حادثهخیز برای کاهش ترافیک و افزایش ایمنی، مورد تحلیل قرار گرفت.
تیم مدیریت شهری ضمن بازدید از جاده در دست احداث سلامت و کمربندی غربی، وضعیت اجرایی این پروژههای زیرساختی را ارزیابی کرد و در جلسات کوتاهمدت، دستورات لازم برای تدوین بسته اقدام فوری در حوزههای بهسازی معابر، ارتقای کیفیت روسازی و کاهش ترافیک صادر شد.
شهردار باغستان تأکید کرد که همافزایی میان حوزههای مختلف شهری و تسریع در اجرای پروژههای زیرساختی، اولویت مدیریت شهری برای بهبود خدماترسانی به شهروندان است.
