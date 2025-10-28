خلیلی: ۱۴شهرک کشاورزی در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد توسعه گلخانه‌های استان اظهار کرد: توسعه گلخانه‌های هوشمند و صادرات‌محور در استان اردبیل ضرورت دارد و تفاهم‌نامه‌ای با شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور برای احداث و اجرای ۱۴ شهرک کشاورزی، شیلات، گلخانه‌ای و دامپروری در استان اردبیل به امضا رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت گلخانه‌ها در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: استان اردبیل با دارا بودن بیش از ۱۶۰۰ هکتار گلخانه، قطب تولید محصولات گلخانه‌ای در کشور محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل ادامه داد: توسعه گلخانه‌های هوشمند و صادرات‌محور به سبب ارزش افزوده و اشتغال مناسب و پایدار آن، از اولویت‌های استان هستند.

خلیلی تصریح کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای گامی مؤثر در مدیریت بهینه منابع آب و افزایش بهره‌وری است و با توجه به محدودیت منابع آبی، تغییر الگوی کشت به سمت تولیدات گلخانه‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی گفت: انجام کشت گلخانه‌ای ضمن کاهش مصرف آب، چندین برابر نسبت به کشت‌های سنتی بازده اقتصادی دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل اضافه کرد: گلخانه‌ها علاوه بر تأمین محصولات سالم و باکیفیت در تمام فصول سال، نقش مهمی در افزایش درآمد کشاورزان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی دارند.

خلیلی افزود: استان اردبیل با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و زیرساخت‌های در حال توسعه، ظرفیت تبدیل شدن به اصلی‌ترین مرکز تولید محصولات گلخانه‌ای کشور را داراست.

وی در پایان گفت: استمهال بدهی گلخانه‌داران استان به منظور حمایت از تولیدکنندگان و تداوم فعالیت این بخش است.