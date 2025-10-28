خلیلی: اقدام برای خودکفایی در تولید خوراک دام و طیور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر سه‌شنبه در جلسه قرارگاه اقتصادی استان که با محوریت تأمین نهاده‌های دام و طیور برگزار شد؛ اظهار کرد: استان اردبیل با توجه به ظرفیت‌های بالای کشاورزی و به خصوص تولید دانه‌های روغنی می‌تواند با اصلاح الگوی کشت و افزایش سطح زیرکشت این محصولات در امر تولید خوراک دام سبک و سنگین و همچنین دان مرغ اقدام کند.

وی افزود: در راستای تأمین نهاده‌های طیور نیز دولت مجوز واردات از کشورهای همجوار با تهاتر و همچنین اختصاص تسهیلات ارزی را صادر کرده و هر کدام از تولید کنندگان مایل به واردات از این طریق باشند، آماده همکاری و تأمین مجوز هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تاکید بر توجه به افزایش ذخایر در خصوص نهاده‌ها و دان مرغ از سوی دستگاه‌های دولتی و تولید کنندگان بخش خصوصی، از پیگیری در مرکز کشور برای تأمین دانه مرغ سهمیه استان خبر داد و گفت: تا پایان هفته آزادسازی و ورود نهاده‌ها به کشور بر اساس اعلام از مرکز کشور، انجام می‌شود.

خلیلی در ادامه نظارت دوره‌ای و مستمر توسط دستگاه‌های مرتبط بر کارخانجات تولید دانه مرغ را یادآور شد و افزود: در صورت بروز تخلف به تعداد سه بار برخورد قاطع انجام و امتیاز و مجوز کارخانه مربوطه لغو و به افراد دارای صلاحیت واگذار می‌شود.

وی با اشاره بر پیگیری جهاد کشاورزی استان مبنی بر ارائه الگوی کشت مناسب در خصوص تولید محصولات ضروری و استراتژیک تصریح کرد: این اقدام در راستای خودکفایی استان و حتی کشور در خصوص اقلام مختلف کشت اعم از حبوبات و دانه‌های روغنی مورد نیاز دام و طیور حائز اهمیت است.