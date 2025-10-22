  1. بین الملل
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

سیارتو: تعویق نشست پوتین و ترامپ نادرست است؛ تاریخی تعیین نشده است

وزیر خارجه مجارستان در سخنانی اعلام کرد: صحبت از به تعویق افتادن نشست سران روسیه و آمریکا در بوداپست نادرست است؛ هنوز تاریخی تعیین نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان امروز چهارشنبه اعلام کرد: مجارستان در صورت سفر پوتین به این کشور، از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای بازداشت او پیروی نخواهد کرد.

وزیر امور خارجه مجارستان در این خصوص ادامه داد: امروز با روبیو (وزیر خارجه آمریکا) برای گفتگو در مورد مقدمات نشست روسیه و آمریکا دیدار خواهم کرد. صحبت از به تعویق افتادن نشست سران روسیه و آمریکا در بوداپست نادرست است؛ هنوز تاریخی تعیین نشده است.

پیتر سیارتو در ادامه افزود: امیدوارم کشورهای اروپایی امکان عبور هواپیمای پوتین برای سفر به مجارستان را فراهم کنند، در غیر این صورت یعنی آنها خواهان صلح نیستند.

