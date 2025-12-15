  1. بین الملل
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۲

سیارتو: عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تهدید جنگ برای اروپاست

وزیر امور خارجه مجارستان هشدار داد: عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تضمین امنیتی برای کی‌یف نیست؛ بلکه تهدید جنگ برای اروپاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، «پیتر سیارتو» وزیر امور خارجه مجارستان امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا تضمین امنیتی برای کی‌یف نیست؛ بلکه تهدید جنگ برای اروپاست.

وزیر امور خارجه مجارستان اضافه کرد: اتحادیه اروپا می‌خواهد ماموریت آموزش سربازان اوکراینی را به خاک کشورمان منتقل کند؛ این برای ما یک خط قرمز است. اروپا مصمم است که تحریم‌های علیه روسیه را حتی در صورت لغو آنها توسط آمریکا، همچنان حفظ کند.

پیتر سیارتو سپس افزود: اتحادیه اروپا قصد دارد ۲۰۰ میلیارد یورو از دارایی‌های مسدود شده روسیه را به کی‌یف ارسال کند که ۱۲۰ میلیارد یورو از آن برای تجهیزات نظامی اوکراین است. این روند منجر به جنگی بین روسیه و اروپا می‌شود که نمی‌توان جان سالم از آن به در برد.

