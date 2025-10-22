به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتحزاده روز چهارشنبه در نشست علمی، تخصصی «آشنایی با حکمرانی دادهمبنا» در سالن اجتماعات سازمان، هدف از برگزاری چنین نشستهایی را ارتقا دانش کارشناسان و مدیران درباره حکمرانی دادهمبنا عنوان کرد و گفت: آشنایی با مبانی ثبت دادهها از سطح پایین و دقیقترین نقاط، موجب افزایش کیفیت و صحت اطلاعات و کاهش خطا میشود.
وی افزود: هرچه فاصله زمانی میان تولید داده و استفاده از آن بیشتر باشد، دقت اطلاعات کاهش مییابد. بنابراین باید دادهها را بهصورت برخط، دقیق و در لحظه ثبت کنیم.
فتحزاده تصریح کرد: هدف ما این است که بتوانیم دادههای خام را به اطلاعاتی کاربردی تبدیل کنیم، اطلاعاتی که به تصمیمسازی، سیاستگذاری و برنامهریزی مؤثر کمک کند. حکمرانی دادهمبنا، لازمه توسعه، آیندهنگری و ارزیابی عملکرد دستگاههاست و بدون آن، عملاً برنامهریزی مؤثر ممکن نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی افزود: دادهها به ما امکان میدهند واقعیتها را بشناسیم، تصمیمات دقیقتری بگیریم و کارایی و اثربخشی فعالیتهای اجرایی را بسنجیم. هرچه دادهها علمیتر و نظاممندتر ثبت شوند، امکان خطا در تصمیمگیری و تخصیص منابع کاهش مییابد.
فتحزاده با بیان اینکه داده، محور اصلی توسعه و آیندهنگری است، تصریح کرد: تا زمانی که داده نداشته باشیم و آن را براساس مدلها و شاخصهای علمی به اطلاعات تبدیل نکنیم، پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد. از این رو، تمام برنامهها باید در چارچوب حکمرانی داده و مبتنی بر شواهد و اطلاعات دقیق تدوین شوند.
