حکمرانی داده‌مبنا، لازمه توسعه آینده‌نگری و ارزیابی عملکرد دستگاه‌هاست

تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: حکمرانی داده‌مبنا، لازمه توسعه، آینده‌نگری و ارزیابی عملکرد دستگاه‌هاست و بدون آن، عملاً برنامه‌ریزی مؤثر ممکن نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده روز چهارشنبه در نشست علمی، تخصصی «آشنایی با حکمرانی داده‌مبنا» در سالن اجتماعات سازمان، هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی را ارتقا دانش کارشناسان و مدیران درباره حکمرانی داده‌مبنا عنوان کرد و گفت: آشنایی با مبانی ثبت داده‌ها از سطح پایین و دقیق‌ترین نقاط، موجب افزایش کیفیت و صحت اطلاعات و کاهش خطا می‌شود.

وی افزود: هرچه فاصله زمانی میان تولید داده و استفاده از آن بیشتر باشد، دقت اطلاعات کاهش می‌یابد. بنابراین باید داده‌ها را به‌صورت برخط، دقیق و در لحظه ثبت کنیم.

فتح‌زاده تصریح کرد: هدف ما این است که بتوانیم داده‌های خام را به اطلاعاتی کاربردی تبدیل کنیم، اطلاعاتی که به تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مؤثر کمک کند. حکمرانی داده‌مبنا، لازمه توسعه، آینده‌نگری و ارزیابی عملکرد دستگاه‌هاست و بدون آن، عملاً برنامه‌ریزی مؤثر ممکن نیست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی افزود: داده‌ها به ما امکان می‌دهند واقعیت‌ها را بشناسیم، تصمیمات دقیق‌تری بگیریم و کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اجرایی را بسنجیم. هرچه داده‌ها علمی‌تر و نظام‌مندتر ثبت شوند، امکان خطا در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کاهش می‌یابد.

فتح‌زاده با بیان اینکه داده، محور اصلی توسعه و آینده‌نگری است، تصریح کرد: تا زمانی که داده نداشته باشیم و آن را براساس مدل‌ها و شاخص‌های علمی به اطلاعات تبدیل نکنیم، پیشرفت چندانی حاصل نخواهد شد. از این رو، تمام برنامه‌ها باید در چارچوب حکمرانی داده و مبتنی بر شواهد و اطلاعات دقیق تدوین شوند.

