به گزارش خبرگزاری مهر، آئین اختتامیه جشنواره شهید رجایی آذربایجان شرقی با حضور علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور؛ حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز؛ بهرام سرمست، استاندار؛ بیت الله عبدالهی، رئیس مجمع نمایندگان استان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی استان روز شنبه ۸ شهریورماه برگزار شد.
حیدر فتح زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان آذربایجانشرقی گفت: بر اساس ارزیابی ۶۳ دستگاه اجرایی استان در سال ۱۴۰۳، اداره کل جهاد کشاورزی، اداره کل گمرک، اداره کل دامپزشکی، اداره کل ثبت احوال و اداره کل آموزش و پرورش به ترتیب در گروههای تولیدی، اقتصادی و مالی، سلامت و رفاه اجتماعی، عمومی و امنیتی، و فرهنگی و آموزشی عنوان برتر را کسب کردند.
همچنین اداره کل فرودگاههای استان، شرکت گاز، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ادارهکل کتابخانههای عمومی و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، به عنوان دستگاههای برتر محورهای موضوعی شناخته شدند.
