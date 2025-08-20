کاهش نیروی کیفی در بدنه دولت چالش مهم آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده ظهر روز چهارشنبه در نشست کمیته اقتصاد و سرمایه‌گذاری خانه توسعه آذربایجان با مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی دارای ۲۳ شهرستان، ۵۱ بخش، ۷۳ شهر و ۱۵۰ دهستان است و شهرستان‌ها میانه و لیلان از نظر وسعت به ترتیب بزرگترین و کوچک‌ترین شهرستان‌های استان به شمار می‌روند.

وی افزود: دارا بودن سه گذرگاه مرزی و ۲۳۵ کیلومتر مرز مشترک با جمهوری‌های آذربایجان، نخجوان و ارمنستان، آذربایجان شرقی را به جایگاه برتر تجارت مرزی تبدیل کرده است.

فتح‌زاده ادامه داد: این استان با جمعیت ۴ میلیون و ۱۰۷ هزار نفر و سهم جمعیتی ۴,۷ درصد در رتبه ۶ کشور و از لحاظ وسعت با سهم ۲.۸ درصدی در رتبه یازدهم کشور قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی نرخ مشارکت اقتصادی استان و کشور را در بهار سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۴۱,۶ و ۴۱.۲ درصد اعلام و تصریح کرد: آذربایجان شرقی در رتبه ۱۳ نرخ مشارکت اقتصادی کشور قرار دارد.

وی اضافه کرد: نرخ بیکاری استان و کشور در بهار سال ۱۴۰۴ به ترتیب ۵,۲ و ۷.۳ درصد و رتبه استان در این شاخص هفتم کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی استان را ۱۴,۴ درصد، صنعت ۳۳.۷ درصد و خدمات ۵۱.۹ درصد خواند و افزود: در بخش صنعت نزدیک به ۳۲ پروژه پیشران توسعه تعریف کرده‌ایم.

فتح‌زاده در عین حال خاطرنشان ساخت: رفته رفته خرده بهره‌برداران کشاورزی افزایش می‌یابد و سبک بهره‌برداری آفت کل کشور است.

وی بیان داشت: در مجموع ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی آذربایجان شرقی ۳۱۴ هزار و ۴۵۲ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی بر ضرورت یکپارچه سازی منابع و ایجاد همنوایی در ارتباط با تصمیمات کلان استان تاکید کرد و گفت: یکی از چالش‌های پیش روی ما کاهش نیروی کیفی در بدنه دولت، بخش خصوصی و بخش عمومی است و ۳۶ درصد کارکنان دولت در ۵ تا ۱۰ سال آینده بازنشست می‌شوند.

در ادامه فرهاد ذوقی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی به وضعیت فعالیت‌های معدنی استان اشاره و اضافه کرد: کل معادن در حال بهره برداری کشور در سال ۱۴۰۲ تعداد ۶ هزار و ۴۵۱ معدن بوده است که استان آذربایجان شرقی با ۲۶۱ معدن فعال، ۴,۰۵ درصد از معادن در حال بهره‌برداری کشور را دارا است.

کریم عابدینی، معاون برنامه‌ریزی سازمان به تدوین سند آمایش ملی و استانی اشاره و تصریح کرد: دستیابی به نقش تخصصی فراملی در سطح بین المللی به ویژه حوزه قفقاز، حصول به جایگاه بایسته ملی در توسعه فعالیت‌های مزیت دار، رسیدن به تعادل و تناسب سرزمین به منظور حفظ و خودپالایی محیط طبیعی، ارتقای «قابلیت» مناطق توسعه نیافته و افزایش انتخاب (نقش پذیری) های سایر مناطق، انعطاف‌پذیری برنامه‌ریزی فضایی و رفع محکومیت فضایی را از جمله اهداف بنیادین سند آمایش استان آذربایجان شرقی اعلام کرد.

فاطمه مهدی‌پور، مدیر نقشه و اطلاعات مکانی سازمان نیز ابراز داشت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی نسبت به راه‌اندازی و توسعه زیرساخت داده مکانی اقدام کرده و در حال حاضر ۲۶ دستگاه به این زیرساخت متصل شده‌اند و ۳۵۴ لایه مکانی در سامانه بارگذاری شده است.