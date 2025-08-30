به گزارش خبرنگار مهر، حیدر فتح زاده صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳، ۶۳ دستگاه اجرایی استان ارزیابی شدند، افزود: مجموع امتیازات این دستگاهها ۲۰۰۰ بود و براساس شاخصها، دستگاهها تجلیل شدند. همچنین اقدامات متعددی در حوزه بهرهوری انجام شده است.
وی ادامه داد: یکی از اقدامات برجسته دوران استانداری، برنامهمحوری و استفاده از دادهها در تصمیمگیری بود که در اصلاح فرآیندهای اداری نیز اثرگذار بود. در حوزه برق و انرژی نیز پروژههای مهمی از جمله احداث تونل برق توسط شرکتهای تخصصی انجام شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و معدنی، گفت: در استان ۶۴۱ بخش معدنی و بیش از ۷ هزار بخش صنعتی فعال است و کل کارکنان استان بیش از ۱۱۵ هزار نفر هستند که ۶۰ درصد مرد و ۴۰ درصد زن میباشند. همچنین بیش از دو هزار نفر از کارکنان بالای ۶۰ سال سن دارند.
وی در پایان تأکید کرد: تمرکز بر برنامهمحوری و بهرهوری، همراه با اصلاح فرآیندهای اداری، زمینه ارتقای عملکرد دستگاهها و توسعه متوازن استان را فراهم میکند.
