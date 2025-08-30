  1. استانها
۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

برنامه‌محوری و بهره‌وری شاخص اصلی مدیریت آذربایجان شرقی

برنامه‌محوری و بهره‌وری شاخص اصلی مدیریت آذربایجان شرقی

تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: بهره‌وری و داده‌محوری مهم‌ترین اقدامات برجسته این دوره از استانداری آذربایجان شرقی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر فتح زاده صبح شنبه در جلسه شورای اداری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۳، ۶۳ دستگاه اجرایی استان ارزیابی شدند، افزود: مجموع امتیازات این دستگاه‌ها ۲۰۰۰ بود و براساس شاخص‌ها، دستگاه‌ها تجلیل شدند. همچنین اقدامات متعددی در حوزه بهره‌وری انجام شده است.

وی ادامه داد: یکی از اقدامات برجسته دوران استانداری، برنامه‌محوری و استفاده از داده‌ها در تصمیم‌گیری بود که در اصلاح فرآیندهای اداری نیز اثرگذار بود. در حوزه برق و انرژی نیز پروژه‌های مهمی از جمله احداث تونل برق توسط شرکت‌های تخصصی انجام شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی، گفت: در استان ۶۴۱ بخش معدنی و بیش از ۷ هزار بخش صنعتی فعال است و کل کارکنان استان بیش از ۱۱۵ هزار نفر هستند که ۶۰ درصد مرد و ۴۰ درصد زن می‌باشند. همچنین بیش از دو هزار نفر از کارکنان بالای ۶۰ سال سن دارند.

وی در پایان تأکید کرد: تمرکز بر برنامه‌محوری و بهره‌وری، همراه با اصلاح فرآیندهای اداری، زمینه ارتقای عملکرد دستگاه‌ها و توسعه متوازن استان را فراهم می‌کند.

