امام جمعه گناوه: هجرت امام رضا (ع) مروج فرهنگ تشیع در ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر چهارشنبه در دیدار با دبیر کانونهای خدمت رضوی استان بوشهر و جمعی از خادمیاران رضوی شهرستان با قدردانی از حضور خادمیاران و مدیران کانونهای خدمت رضوی، این حضور را مایه خیر و برکت و نشانهای از عشق و ارادت مردم ایران به امام رئوف (ع) دانست و اظهار کرد: خداوند متعال را شاکریم که ملت ایران را به نعمتی بزرگ و بینظیر مفتخر ساخت و آن توفیق خدمت و ارادت به ساحت مقدس حضرت علی بن موسیالرضا (ع) است.
امام جمعه گناوه افزود: هجرت امام رضا (ع) به ایران، اگرچه ظاهراً به اجبار صورت گرفت، اما در حقیقت منشأ گسترش فرهنگ تشیع و معارف علوی در سرزمین ما شد.
وی گفت: محبت و ارادت مردم ایران، بهویژه مردم استان بوشهر و شهرستان گناوه، به اهلبیت (ع) ریشهای و دیرینه است. حضور پرشور مردم این دیار در آئینهای رضوی و فعالیتهای خادمیاران، نشانهای از ولایتمداری و عشق خالصانه آنان به امام هشتم است.
امام جمعه گناوه با اشاره به حضور خود در جمع خادمان و موکبداران گناوهای در دهه آخر صفر اظهار کرد: در مراسم خدمترسانی به زائران رضوی در ایام ماه صفر، از نزدیک شاهد شور، نظم، همدلی و برنامهریزی دقیق موکبداران شهرستان گناوه بودم. نحوه پذیرایی، نظم و مدیریت مثالزدنی آنان، الگوی شایستهای برای سایر موکبها و اجتماعات مذهبی کشور است.
وی با تأکید بر لزوم الگوبرداری از مدیریت و همدلی موکبداران گناوهای در برنامههای مذهبی و فرهنگی گفت: اگر بتوانیم این روحیه همدلی و نظم را در سایر مناسبتها و حتی در مراسم اربعین حسینی نیز نهادینه کنیم، شاهد شکوفایی و اثرگذاری بیشتری در خدمترسانی به زائران خواهیم بود.
حجتالاسلام رکنیحسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایت سلسلهالذهب از امام رضا (ع) افزود: روایت معروف سلسلهالذهب که توسط امام رضا (ع) در جمع علمای اهل سنت نیشابور نقل شد، نشان از وحدت، عمق علمی و جایگاه ویژه آن حضرت در هدایت امت اسلامی دارد. این روایت طلایی، میراثی ماندگار از امام هشتم برای جهان اسلام است.
وی معرفت به امام را لازمه نجات و سعادت دانست و خاطرنشان کرد: امام جواد (ع) فرمودند: هر کس امام رضا (ع) را با معرفت زیارت کند، بهشت بر او واجب میشود. مقصود از این معرفت، شناخت امام به عنوان حجت الهی و اطاعت از او در همه شئون زندگی است، اگر این شناخت در جامعه ما نهادینه شود، مسیر سعادت، آرامش و هدایت امت اسلامی تضمین خواهد شد.
امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیتهای فرهنگی رضوی در سطح شهرستان گفت: وجود کانونهای خدمت رضوی در گناوه فرصت ارزشمندی است، باید این ظرفیتها را برای کمک به نیازمندان، حمایت از دانشآموزان بیبضاعت و گسترش فرهنگ قرآن و اهلبیت (ع) در جامعه بهکار گرفت، مردم ما آمادهاند و زمینه برای توسعه این حرکتهای معنوی فراهم است.
وی در پایان با اشاره به پیشنهاد طرح احداث خانه امام رضا (ع) در شهرستان اظهار کرد: پیشنهاد میکنم جانمایی این مکان بهعنوان پایگاه دائمی فعالیتهای رضوی در شهرستان حفظ شود تا در مناسبتهای مختلف و شبهای جمعه، برنامههای فرهنگی و معنوی در کنار یادمان شهدای گمنام برگزار شود و تقویت امید و تداوم این حرکتهای مردمی، موجب برکت و رشد فرهنگی جامعه خواهد بود.
امام جمعه گناوه با قدردانی از زحمات خادمیاران رضوی شهرستان و استان ابراز امیدواری کرد: به برکت انوار حضرت علیبن موسیالرضا (ع)، جامعه اسلامی ایران همواره در مسیر هدایت، معنویت و خدمت به مردم ثابتقدم بماند.
