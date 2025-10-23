برگزاری نکوداشت خدمات نیروهای امدادگر سمنان در اربعین ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر پنجشنبه آئین نکوداشت خدمات نیروهای بهداشت و درمان و امداد رسانان جمعیت هلال احمر اربعین ۱۴۰۴ استان سمنان در ساختمان این جمعیت با حضور نماینده ولی فقی در استان سمنان برگزار و از خادمان اربعین حسینی امسال تقدیر شد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این مراسم ضمن نکوداشت خدمات داوطلبانه نیروهای امدادی استان در اربعین سال ۱۴۰۴ بیان کرد: فضای خدمت در موکب‌های درمانی اربعین، چیزی جز عاشقی به اباعبدالله (ع) نیست.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی با اشاره به حضور پرشور نیروهای بهداشت و درمان در اربعین حسینی و خدمترسانی به زائران گفت: خادمانی که در این مراسم حضور داشتند، توانستند خدمات درخشانی را به زائران و مجاوران امام حسین (ع) ارائه کنند که قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه هر ساله تعداد این خادمان بیشتر می‌شود، افزود: کادر درمان همه ساله در ایام اربعین حسینی را دور هم جمع می‌کنند تا به زائران خانه دوست و حرم حضرت امام حسین (ع) خدمت‌رسانی کنند.

امام جمعه سمنان با اشاره جو صمیمی و با رغبت خادمان حسینی بیان کرد: کادر درمان زائران که اکثراً غیرایرانی‌ها و بیشتر عراقی‌ها بودند را در فضای صیمیمی درمان می‌کردند و آن فضا را انسان می‌دید که چیزی غیر از عاشقی و عرض ارادت به اباعبدالله (ع) نبود.

در پایان از خادمان اربعین امسال قدردانی شد.