حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام سوگواری دهه آخر ماه صفر اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر و سالروز رحلت جانسوز پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی (ص)، شهادت سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) و سالروز شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، مواکب و هیئات مذهبی شهرستان گناوه طی روزهای آینده در مشهد مقدس مستقر و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

امام جمعه گناوه افزود: در این رویداد معنوی، موکب طریق‌الرضا (ع) از بندر ریگ و موکب امام حسین (ع) از بندر گناوه در ورودی شهر مشهد مقدس و موکب جوانان امام رضایی شهرستان گناوه (شبکه جوانان رضوی) در میدان بسیج شهر مشهد، به مدت چند روز با ارائه خدمات متنوع شامل پذیرایی، اسکان و برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در خدمت زائران و عزاداران حرم مطهر رضوی خواهند بود.

وی گفت: همچنین هیئت عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) از حسینیه سیدالشهدا (ع) شهرستان گناوه، در روز و شب شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهر رضوی مراسم باشکوه عزاداری برگزار خواهد کرد.

امام جمعه گناوه افزود: ویژه برنامه شهرستان گناوه در مشهد مقدس در شب رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) همراه با سخنرانی، مداحی و عزاداری سنتی در صحن انقلاب حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام رکنی حسینی یادآور شد: این مواکب و هیئت مذهبی، همه ساله در دهه پایانی ماه صفر با شور و اخلاص مثال‌زدنی در خدمت رسانی به زائران رضوی، جلوه‌ای از ارادت عمیق مردم شهرستان گناوه به پیامبر رحمت (ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) را در مشهد مقدس به نمایش می‌گذارند.