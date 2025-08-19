موکب امام حسین (ع) گناوه در مشهد مأمن زائران رضوی است

حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موکب امام حسین (ع) شهرستان گناوه در ورودی مشهد مقدس، حدود شش سال پیش به همت جمعی از خیرین گناوه‌ای در روستای باغچه از توابع شهر ملک آباد راه‌اندازی شد و در روزهای اخیر نیز مأمن و محل خدمت‌رسانی به زائران رضوی است.

وی افزود: این موکب و حسینیه هر ساله همزمان با فرارسیدن ایام اربعین سید و سالار شهیدان تا سالروز شهادت امام رضا (ع) به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و پذیرایی و اسکان زائران را در دستور کار خود قرار داده است.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه این موکب با همت خادمان متعهد و حمایت‌های مردمی شکل گرفته است، تصریح کرد: امروز موکب امام حسین (ع) به‌عنوان یکی از پایگاه‌های فعال خدمت‌رسانی مذهبی، نقش مهمی در میزبانی از زائران و تقویت پیوندهای معنوی و فرهنگی ایفا می‌کند.

حجت الاسلام رکنی حسینی گفت: طی این سال‌ها، موکب امام حسین (ع) توانسته در راستای رفاه حال زائران خدمات ارزشمندی ارائه کند و جایگاه ویژه‌ای در میان کاروان‌های عبوری به سمت مشهد مقدس پیدا کند.

وی ضمن قدردانی از خدمات خالصانه خانواده خلیلیان و خادمان این موکب، خدمت در این مسیر را نعمتی بزرگ و افتخاری ارزشمند برای مردم و جوانان شهرستان گناوه دانست.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: بانیان این حسینیه و موکب، خیرین گناوه‌ای هستند که با همدلی و تلاش مداوم، بستری ارزشمند برای خدمت‌رسانی به عاشقان اهل بیت (ع) فراهم کرده‌اند؛ حرکتی که جلوه‌ای از عشق به اهل بیت (ع)، سیدالشهدا (ع) و فرهنگ مهمان‌نوازی مردم جنوب کشور است.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت گسترش فرهنگ خدمت به اهل بیت (ع)، این مواکب را سرمایه‌های معنوی شهرستان گناوه برشمرد.