به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «اولف کریسترسون» نخست وزیر سوئد امروز چهارشنبه اعلام کرد: ما با اوکراین برای صادرات تقریباً ۱۵۰ فروند جنگنده سبک JAS-۳۹ Gripen توافق کرده‌ایم. جهان باید فشار بر پوتین را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین افزایش دهد.

نخست وزیر سوئد سپس ادامه داد: توافقنامه‌ای که امروز با اوکراین امضا شد، نه با هدف ارائه کمک‌های مالی جدید، بلکه با هدف همکاری بلندمدت در زمینه دفاع هوایی است. هدف آن، ساخت نیروی هوایی قدرتمند اوکراین در طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده است.

از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره خرید جنگنده‌های «گریپن» از سوئد اعلام کرد: انتظار داریم قرارداد نهایی شامل دست‌کم ۱۰۰ فروند جنگنده باشد. کی یف در صدد است تا سال آینده جنگنده‌های گریپن را دریافت کرده و به کار بگیرد.