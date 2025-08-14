ادعای اوکراین: جنگنده سوخو- ۳۰ روسیه سقوط کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای اوکراینی مانند «آر بی سی اوکراین» و «کی یف ایندیپندنت» ادعای سقوط یک فروند جنگنده سوخ و-۳۰ اسام روسیه را رسانهای کردند.
بر اساس اعلام این رسانه، این رسانهها مدعی شدند که ممکن است جنگنده مذکور در نزدیکی جزیره «زمیینی» (Zmiinyi) سقوط کرده باشد.
نیروی دریایی اوکراین در تلگرام خود این خبر را رسانهای کرده است.
به گزارش «آر بی سی اوکراین»، واحدهای اطلاعاتی نیروی دریایی اوکراین ارتباطات رادیویی را رهگیری کردند که نشان دهنده قطع ارتباط با یک سوخ و-۳۰ اسام بود که در حال انجام ماموریتی در جنوب شرقی جزیره «زمیینی» (موسوم به جزیره مار) بود.
ارتش اوکراین در این خصوص اعلام کرد: این هواپیما به دلایل نامعلومی سقوط کرده است.
این در حالیست که وزارت دفاع روسیه تا کنون در این خصوص بیانیهای صادر نکرده است.
