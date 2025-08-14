  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۰

ادعای اوکراین: جنگنده سوخو- ۳۰ روسیه سقوط کرد

ادعای اوکراین: جنگنده سوخو- ۳۰ روسیه سقوط کرد

رسانه های اوکراینی به نقل از نیروی دریایی این کشور مدعی سقوط یک فروند جنگنده سوخو- ۳۰ روسیه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های اوکراینی مانند «آر بی سی اوکراین» و «کی یف ایندیپندنت» ادعای سقوط یک فروند جنگنده سوخ و-۳۰ اس‌ام روسیه را رسانه‌ای کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، این رسانه‌ها مدعی شدند که ممکن است جنگنده مذکور در نزدیکی جزیره «زمیینی» (Zmiinyi) سقوط کرده باشد.

نیروی دریایی اوکراین در تلگرام خود این خبر را رسانه‌ای کرده است.

به گزارش «آر بی سی اوکراین»، واحدهای اطلاعاتی نیروی دریایی اوکراین ارتباطات رادیویی را رهگیری کردند که نشان دهنده قطع ارتباط با یک سوخ و-۳۰ اس‌ام بود که در حال انجام ماموریتی در جنوب شرقی جزیره «زمیینی» (موسوم به جزیره مار) بود.

ارتش اوکراین در این خصوص اعلام کرد: این هواپیما به دلایل نامعلومی سقوط کرده است.

این در حالیست که وزارت دفاع روسیه تا کنون در این خصوص بیانیه‌ای صادر نکرده است.

کد خبر 6560611

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها