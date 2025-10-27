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۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

امضای قرارداد ۱۰.۷ میلیاردی «یوروفایتر تایفون» میان اردوغان و استارمر

امضای قرارداد ۱۰.۷ میلیاردی «یوروفایتر تایفون» میان اردوغان و استارمر

رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر انگلیس قرارداد ۱۰.۷ میلیارد دلاری فروش جنگنده های «یوروفایتر تایفون» به آنکارا را امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز دوشنبه پس از دیدار و رایزنی با کر استارمر نخست وزیر انگلیس در آنکارا در سخنانی اعلام کرد: ما از تصمیم انگلیس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین تقدیر می‌کنیم.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: مسئولیت داریم از آتش‌بس در غزه محافظت کنیم و از نقض آن جلوگیری کنیم. با توجه به نزدیک شدن زمستان، رساندن کمک به مردم فلسطین در غزه بسیار مهم است. ما مسئولیت بزرگی برای حفظ آتش‌بس در غزه داریم.

نخست وزیر انگلیس هم در سخنانی بدون محکوم کردن جنایت های اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در غزه ادعا کرد: ما به دنبال حفظ توافق آتش بس در غزه هستیم.

نخست وزیر انگلیس گفت: لندن قراردادی به ارزش ۱۰.۷ میلیارد دلار برای خرید جنگنده با ترکیه امضا کرده است. ما با ترکیه همکاری راهبردی داریم و این روابط ما را تعمیق خواهد بخشید. ۲۲ فروند هواپیمای یوروفایتر تایفون به ترکیه خواهیم داد.

کد مطلب 6636514

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