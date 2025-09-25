  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

انهدام دو هواپیمای «یاک-۵۲» و ۱۰ پهپاد اوکراین در فرودگاه صحرایی

وزارت دفاع روسیه از انهدام دو هواپیمای «یاک-۵۲» و ۱۰ پهپاد «A-۲۲» اوکراین در یک فرودگاه صحرایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: ما دو هواپیمای یاک-۵۲ و ۱۰ پهپاد A-۲۲ اوکراینی را در یک فرودگاه صحرایی منهدم کردیم.

وزارت دفاع روسیه در ادامه گزارش خود درباره آمار جنگ اوکراین افزود: نیروهای ناوگان «دریای سیاه» روسیه ۳ قایق جنگی و ۱۵ قایق بدون سرنشین نیروی دریایی اوکراین  را منهدم کردند.

این وزارتخانه افزود: نیروهای روسیه یک پرتابگر، یک کابین کنترل جنگی و یک ایستگاه رادار سیستم دفاع موشکی پاتریوت آمریکا متعلق به اوکراین را منهدم کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین تأکید کرد که آزادسازی شهر «کیروفسک» در جمهوری خلق دونتسک در حال اتمام است و نیروهای روسی در حال پاکسازی آن هستند.

