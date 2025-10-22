طهماسبی: جشنواره «عدلیه و رسانه» نماد اعتماد دستگاه قضایی به نقد است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیسکل دادگستری استان یزد شامگاه چهارشنبه در آئین رونمایی از پوستر سومین جشنواره عدلیه و رسانه استان یزد با تأکید بر جایگاه مؤثر رسانهها در تبیین عملکرد دستگاه قضائی اظهار داشت: برگزاری این جشنواره جلوهای از اعتماد و شجاعت قوه قضائیه است که فعالیتهای خود را در معرض نقد و نگاه رسانهای قرار میدهد.
حجت الاسلام و المسلمین حسین طهماسبی افزود: این رویکرد، بیانگر ایمان به سلامت فضای رسانه و باور به نقش آگاهیبخش آن در جامعه است.
وی با اشاره به اهمیت نقد منصفانه افزود: نقد زمانی ارزشمند است که مبتنی بر شناخت دقیق از مأموریت و کارکردهای دستگاه قضایی باشد
دبیر کل سومین جشنواره عدلیه و رسانه استان یزد تصریح کرد: نقد در مفهوم اصیل خود، گشودن حقیقت و تبیین ذات یک موضوع است و اگر با نیت هدایتگرانه و فهم درست همراه شود، نهتنها موجب آسیب نیست بلکه سبب رشد و تعالی خواهد بود.
طهماسبی با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای گذشته دستگاه قضایی، اطلاعرسانی ناکافی بود.
وی افزود: امروز لازم است دستگاه قضایی به شکل صحیح و حرفهای رسانهای شود تا دستاوردها و اقدامات آن به اطلاع مردم برسد و اعتماد عمومی بیش از پیش تقویت گردد.
رئیسکل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود ویژگیهای یک رسانه سالم را تشریح کرد و گفت: رسانه موفق، رسانهای است که درون خود تضاد، تردید یا غرضورزی نداشته باشد، هدف آن هدایت جامعه و مخاطبانش انسانهایی حقیقتجو و سالمنفس باشند.
وی خاطرنشان کرد: رسانهای که دچار لغزش یا جهتگیری نادرست شود، از رسالت اصلی خود فاصله میگیرد.
وی با بیان اهداف جشنواره «عدلیه و رسانه» افزود: این جشنواره فرصتی برای همافزایی میان دستگاه قضایی و خبرنگاران است؛ رسانهها میتوانند با انعکاس واقعیتها، چهره واقعی قوه قضائیه را به مردم معرفی کنند و با نقد منصفانه، مسیر اصلاح و پیشرفت را نشان دهند.
طهماسبی در پایان تصریح کرد: دادگستری استان یزد با اعتماد، آرامش و حسننیت، از نقد و همراهی رسانهها استقبال میکند و این تعامل سازنده را گامی مؤثر در ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه و کاهش آسیبهای اجتماعی میداند.
شایان ذکر است آئین رونمایی از پوستر سومین جشنواره عدلیه و رسانه استان یزد با حضور اعضای شورای قضایی استان، مدیران استان، اصحاب رسانه و.... به میزبانی خانه مطبوعات برگزار شد.
