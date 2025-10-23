طهماسبی: بازگشت مؤثر مددجویان به جامعه اولویت مدیریت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر پنجشنبه با حضور در مرکز ماده ۱۶ توسکستان گرگان، از بخشهای مختلف این مرکز بازدید و روند ارائه خدمات به مددجویان را بررسی کرد.
مرکز ماده ۱۶ توسکستان با ظرفیت پذیرش ۳۰۰ نفر، در زمینه درمان، ترک اعتیاد و بازتوانی معتادان متجاهر فعالیت دارد و هدف اصلی آن بازگرداندن افراد به زندگی سالم و پویا در جامعه است.
استاندار گلستان در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت نقش این مراکز در سلامت اجتماعی اظهار کرد: توانمندسازی مددجویان، افزایش مهارتهای زندگی و فراهمسازی فرصتهای شغلی برای آنان از مؤلفههای اساسی موفقیت در درمان اعتیاد است. صرف نگهداری کافی نیست؛ باید مسیر بازگشت به زندگی سالم هموار شود.
طهماسبی افزود: حمایت از بهبودیافتگان و خانوادههای آنان باید بهعنوان مسئولیت اجتماعی دستگاههای اجرایی تلقی شود. موفقیت در حوزه درمان زمانی معنا دارد که جامعه آماده پذیرش دوباره این افراد باشد.
وی با تأکید بر تداوم همکاری بین دستگاههای اجرایی از جمله بهزیستی، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و فرمانداریها گفت: با همافزایی میان نهادهای مرتبط میتوان گامهای مؤثرتری در ساماندهی معتادان متجاهر برداشت و آثار این همکاری را در کاهش آسیبهای اجتماعی مشاهده کرد.
