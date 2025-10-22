  1. استانها
  2. یزد
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

عباس زاده: جشنواره عدلیه و رسانه تلاشی در جهت تحکیم بنبان عدالت است

عباس زاده: جشنواره عدلیه و رسانه تلاشی در جهت تحکیم بنبان عدالت است

یزد- دبیر سومین جشنواره عدلیه و رسانه استان یزد اظهار کرد: جشنواره عدلیه و رسانه تلاشی در جهت تبیین نقش رسانه در گسترش فرهنگ حقوقی، آگاهی‌بخشی و تحکیم بنیان عدالت در جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر سومین جشنواره عدلیه و رسانه استان یزد با بیان این که محورهای اصلی این دوره بر موضوعاتی چون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حقوق عامه، عدالت‌محوری و سواد حقوقی متمرکز است، ابراز امیدواری کرد که این دوره نیز همچون ادوار گذشته، با استقبال فرهیختگان رسانه‌ای همراه و به تولید آثار فاخر و اثرگذار منجر شود.

حسین عباس‌زاده با اشاره به چهار بخش اصلی، ویژه، رسانه و نقد در این جشنواره، اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری یزد و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در استان یزد همکار و همراه در برگزاری این رویداد بزرگ هستند.

عباس‌زاده در پایان نیز از رونمایی پوستر این دوره از جشنواره عدلیه و رسانه استان یزد در محل خانه مطبوعات استان، گفت: این برنامه عصر امروز ۳۰ مهر با حضور مسئولان قضائی، اصحاب رسانه و جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی، برگزار می‌شود.

کد خبر 6630672

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها