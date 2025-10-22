عباس زاده: جشنواره عدلیه و رسانه تلاشی در جهت تحکیم بنبان عدالت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر سومین جشنواره عدلیه و رسانه استان یزد با بیان این که محورهای اصلی این دوره بر موضوعاتی چون پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، حقوق عامه، عدالت‌محوری و سواد حقوقی متمرکز است، ابراز امیدواری کرد که این دوره نیز همچون ادوار گذشته، با استقبال فرهیختگان رسانه‌ای همراه و به تولید آثار فاخر و اثرگذار منجر شود.

حسین عباس‌زاده با اشاره به چهار بخش اصلی، ویژه، رسانه و نقد در این جشنواره، اظهار کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری یزد و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در استان یزد همکار و همراه در برگزاری این رویداد بزرگ هستند.

عباس‌زاده در پایان نیز از رونمایی پوستر این دوره از جشنواره عدلیه و رسانه استان یزد در محل خانه مطبوعات استان، گفت: این برنامه عصر امروز ۳۰ مهر با حضور مسئولان قضائی، اصحاب رسانه و جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی، برگزار می‌شود.