۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۴۲

جشنواره «عدلیه و رسانه» نماد شجاعت در نقد و ترویج فرهنگ حقوقی است

یزد- رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد گفت: به نقد گذاشتن عملکردها شجاعت می‌خواهد و این جشنواره نشانه نگاه باز و بلند مدیران دستگاه قضایی در مسیر آموزش و فرهنگ‌سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد شامگاه چهارشنبه در آئین رونمایی از پوستر سومین جشنواره «عدلیه و رسانه» با قدردانی از مدیران، اصحاب رسانه و برگزار کنندگان این رویداد، بر اهمیت تداوم چنین حرکت‌های فرهنگی تأکید کرد.

مسئول بخش مردمی (ویژه) سومین جشنواره علیده و رسانه با قدردانی از تلاش‌های مدیران پیشین و کنونی دادگستری استان یزد در برگزاری مستمر این جشنواره افزود: همان‌گونه که در سال‌های گذشته، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد در کنار این رویداد حضور داشت، امسال نیز با نگاه شهروندی و اجتماعی، همکاری و همراهی خود را ادامه می‌دهد.

زارع‌زاده با اشاره به بخش ویژه جشنواره گفت: در این بخش، تولیدات هنری از جمله پوستر، پادکست، کلیپ حرفه‌ای و موبایل‌گرافی در محورهای مرتبط با موضوعات قضائی و اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و از اصحاب رسانه و هنرمندان دغدغه‌مند دعوت می‌کنیم در این عرصه فعالانه شرکت کنند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی عمومی و نقش رسانه‌ها در کاهش نگرانی‌های اجتماعی خانواده‌ها تأکید کرد و افزود: بخش بزرگی از آگاهی‌های اجتماعی را می‌توان از طریق رسانه‌ها به جامعه منتقل کرد و این جشنواره فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی میان نهادهای فرهنگی و دستگاه قضائی است.

زارع‌زاده در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری دستگاه‌ها و مشارکت رسانه‌ها، سومین دوره جشنواره عدلیه و رسانه بتواند گامی مؤثر در گسترش فرهنگ قانون‌مداری و مسئولیت اجتماعی در جامعه بردارد.

کد خبر 6631472

